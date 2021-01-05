Москва намерена многократно увеличить темпы по реализации программы реновации жилья. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.По его словам, «на пике» в столице должны строить 3–3,5 миллиона кв. м жилья в год, то есть в три раза больше, чем строят сегодня.«Мы такую задачу ставим и считаем ее выполнимой», - сказал московский мэр в ходе совещании с президентом России Владимиром Путиным по социальным вопросам во вторник, 5 января.Как сообщил градоначальник, график переселения и нового строительства уже разработан, он также обсужден с властями, прошли общественные слушания.Напомним, в прошлом году московские власти назвали сроки основных этапов реновации. Первыми квартиры получат почти 170 тысяч человек, живущих в 930 старых домах. На втором этапе, с 2025 по 2028 годы, планируется начать переселение более 1 тысячи 630 домов - еще 330 тысяч москвичей. Еще около 380 тысяч человек переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов.