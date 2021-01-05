Россиянин Александр Большунов одержал победу на индивидуальных гонках в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», которая проходит в итальянском Тоблахе.Российский спортсмен преодолел дистанцию 15 км он за 32 минуты 49,6 секунды.Следующие четыре места также заняли российские лыжники. Серебро получил Денис Спицов с отставанием от лидера в 8,3 секунды. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (13,9). В пятерке также оказались Алексей Червоткин (19,2) и Артем Мальцев (21,8).В предыдущем сезоне Большунов выиграл общие зачеты «Тур де Ски», а также Кубка мира.Напомним, 2 января, на гонке «Тур де Ски» столкнулись два российских лыжника. Евгений Белов и Червоткин «не поделили» трассу перед самым финишем в масс-старте на пятнадцать километров классическим стилем. Оба потеряли свои лидирующие места и остались без наград. Во время гонки за ними шел Якимушкин, который вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, но смог вернуться и в итоге занял почетное третье место.