Во Львове украинские правоохранители изъяли рекордную партию героина из Пакистана, который преступники намеревались направить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Генпрокурор уточнила, что в ходе совместной спецоперации проводила Львовская областная прокуратура совместно с областным управлением СБУ, ГУ БКОП СБУ с привлечением спецподразделения «Альфа» на складе было изъято более 1 тонны героина, который был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом.В ходе операции задержаны «с поличным» четыре гражданина Турции. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику. Ориентировочная стоимость изъятой партии на черном рынке составляет 2,3 млрд гривен (6 млрд рублей)«Наркотическое средство было контрабандно ввезено из Пакистана через Морской торговый порт \\"Южный\\", перемещено по территории Украины и растаможено во Львове под видом пищевых продуктов», - написала Венедиктова на своей странице в Facebook