Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой написал о том, что территорию Казахстана «никто извне» не отдавал, а народ жил там на протяжении веков.Таким образом Токаев ответил на слова главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, который заявил, что территория Казахстана является большим подарком от России. После слов депутата в МИД Казахстана вызвали временного поверенного в делах России Александра Комарова, которому вручили ноту протеста. Позднее политик объяснил, что своим высказыванием хотел сказать, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.В опубликованной во вторник, 5 января, статье Токаев назвал главным богатством Казахстана «священную землю, унаследованную от предков», отметив, что народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства, а также при гуннах и саках.«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом», - написал президент Казахстана.Казахский также призвал официально и публично противостоять «некоторым иностранцам», которые сомневаются в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения. По его мнению, такую работу необходимо проводить «сдержанно».«Мы должны быть готовы защищать национальные интересы любыми способами», - заявил он, подчеркнув, что у Казахстана нет территориальных споров с другими странами