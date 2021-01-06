В среду, 6 января, цена нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.Тем временем, нефть марки WTI тоже подорожала, правда, всего на 0,5%, достигая 50,26 доллара за баррель.Напомним, стоимость черного золота начала дорожать на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки на февраль и март. Соглашение предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. Тем временем, Саудовская Аравия сократит добычу сырья на миллион баррелей в сутки, а еще некоторые страны-участницы сделки должны уменьшить добычу сырья в феврале и марте 2021 года в общей сумме на 425 тысяч баррелей в сутки.