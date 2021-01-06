Американский рэпер и продюсер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.55-летнего музыканта госпитализировали в Лос-Анджелесе. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, однако, по словам источника TMZ, врачи не могут понять причины кровотечения.Несколько часов назад Dr. Dre опубликовал в своём Инстаграме обращение ко всем, кто поддержал его.- Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за ваше внимание и добрые пожелания. Я отлично справляюсь и получаю превосходную помощь от команды медиков. Скоро я выпишусь из больницы и вернусь домой. Аплодирую всей команде врачей в клинике Седарс. Одна любовь! - написал Dr. Dre.Отмечается также, что у Dr. Dre продолжается трудный бракоразводный процесс после 24 лет совместной жизни: бывшая супруга Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и пять миллионов долларов на оплату услуг адвоката. При этом музыкант заявляет, что и так оплачивает все расходы Николь, а гонорар защиты считает неправдоподобным.У пары есть два взрослых ребёнка.55-летний Dr.Dre владеет 800 миллионами долларов. Он начал сольную карьеру после распада группы N.W.A., в которой изначально приобрёл популярность. Затем он основал собственный лейбл Aftermath Entertainment, и в 2018 году попал в рейтинг десяти самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей всего мира.