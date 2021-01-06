Трубоукладывающее судно \\"Академик Черский\\" снова вернулось к недостроенному участку газопровода \\"Северный поток 2\\", простояв почти месяц вблизи Калининграда. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.В начале декабря трубоукладчик провёл несколько дней около датского острова Борнхольм, вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы около Калининграда.Напомним, около 23:00 часов по московскому времени 7 декабря 2020 года российское судно-трубоукладчик \\"Академик Черский\\" снялось с якоря и отправилось на северо-восток. После двух дней стоянки около недостроенного участка газопровода \\"Северный поток - 2\\".5 декабря Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии сообщило, что до конца года заниматься прокладкой труб будет судно \\"Фортуна\\".