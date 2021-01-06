Во время демонстрации в Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News.Сотни протестующих вышли на улицы Вашингтона накануне планируемого утверждения победы Джо Байдена. Они требуют, чтобы не засчитывали голоса выборщиков от тех штатов, где Байден одержал победу с небольшим отрывом голосов.Сначала демонстрация шла спокойно, но после первых столкновений власти попросили о помощи Национальной гвардии. Правоохранители применили газ для разгона протестующих.