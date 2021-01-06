Популярный врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что коронавирус впервые появился на территории Китая.Мясников начал с того, что согласен с Пекином, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач назвал наивной теорию о том, что «на какого-то броненосца или муравьеда нагадила летучая мышь», а затем кого-то из этих животных съел китаец.«Понимаете: нам подсовывают теорию \\"единой вспышки\\", а на самом деле мы ровно ничего не знаем! И я просто рад незамеченному широкой публике указу президента об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на нее», — написал Мясников в своем Telegram-канале.Мясников предположил, что теория возникновения вируса в Ухане - это отвлекающий маневр. Врач отметил, что болеть коронавирусом люди в мире стали синхронно со слишком высокой степенью распространения. Например, во Франции первый случай COVID-19 задокументировали задолго до официального первого пациента, а в России отметили непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний еще осенью 2019 года.Мясников также подчеркнул, что у россиян есть преимущество в качестве холодной погоды, сдерживающей инфекцию.Он посоветовал пройти вакцинацию, так как она единственное средство остановить масштабное распространение инфекции в стране. Он отметил, что созданная российскими учеными вакцина практически не имеет побочных эффектов, а значит является самой безопасной из созданных в мире.Напомним, что первый пациент с коронавирусом был официально зарегистрирован в Китае 31 декабря 2019 года.