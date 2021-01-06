Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 во время новогодних праздников в России.\\"В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев\\", - сказал Мурашко журналистам по итогам селекторного совещания с регионами, передает РИА Новости.Напомним, что ранее власти России предупреждали граждан о том, что в период новогодних праздников лучше воздержаться от посещения крупных мероприятий и походов в места скопления людей. Эпидемиологическую ситуацию в стране \\"напряженной\\" ранее называл и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при этом он подчеркивал, что власти держат ситуацию под контролем. 5 декабря после указа главы государства в Москве началась вакцинация населения \\"Спутником V\\".