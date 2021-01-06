Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в Берлине назвал условия производства вакцин от коронавируса в ЕС, в том числе российского препарата \\"Спутник V\\".\\"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит\\", - сказала она.Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Деммер отметила, что канцлерг Германии \\"открыта для двустороннего сотрудничества с целью развивать европейские производственные мощности\\", сообщает ТАСС.Напомним, что российские ученые центра имени Гамалеи летом зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Эффективность препарата составила 91,4%.