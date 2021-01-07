Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал об идеальном моменте для вакцинации.Вирусолог отметил, что у всех тестов на выявление коронавируса есть некая «серая зона», которая покажет можно или нет делать вакцину.«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — отметил Чепурнов URA.RU.Специалист отметил, что проверять наличие антител нужно раз в полтора месяца, потому как их количество может сокращаться. Эксперт также сказал, что пока у человека высокий уровень антител в организме прививку от коронавируса лучше не делать - она будет не эффективна.Напомним, что после указа президента 5 декабря в Москве открылись 70 прививочных пунктов.