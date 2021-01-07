Белорусский президент Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, а также обратился к жителям республики с призывом к единству. Слова главы государства в четверг приводит агентство БелТА.- В этот святой день Господь предупреждает нас, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Крайне важно задуматься об этом. Белорусы могут спасти этот клочок земли только вместе. Наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле, - сообщил Александр Лукашенко.По словам президента Белоруссии, Рождество является праздником, который «определяет новую жизнь» минимум на год вперед. Глава государства отметил, что не хотел бы повторения прошедшего 2020 года, однако сообщил, что этот тяжелый год был необходим, чтобы люди задумались над своим будущим и «взялись за ум».Александр Лукашенко преподнес в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших». В ответ митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил президенту бронзовый макет храма Воздвижения Креста Господня, сувенирный колокол в память о завершении строительства данного собора и книгу Николая Гаврилова «И отрет Бог всякую слезу».