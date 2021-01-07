Умер Лев Корзун, один из старейших членов Союза журналистов Москвы и ветеран Великой Отечественной войны. Его не стало в возрасте 95 лет, сообщается в четверг, 7 января, в заявлении на официальном сайте Союза журналистов.- Мы понесли тяжелую утрату. В возрасте 95 лет умер Лев Игнатьевич Корзун, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших членов московского Союза журналистов. От имени Союза журналистов Москвы мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича. Память о нем — верном друге и старшем товарище — останется в наших сердцах., - говорится в сообщении.Отмечается, что за свою карьеру журналист опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, множество рассказов и очерков, а также публицистических статей и рецензий. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в свет вышла книга Льва Корзуна «Жизнь, опаленная войной». В ней журналист описал свое детство, фронтовые будни, службу в Генеральном штабе ВС СССР, а также работу в военных журналах.На фронт Лев Корзун ушел добровольцем в 17 лет. Он был командиром стрелковой роты в составе 65-й армии, участвовал в битве на Курской дуге. Лев Корзун удостоился орденов Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, был награжден множеством медалей.