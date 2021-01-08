В России с завершением новогодних праздников на Европейскую часть страны придет похолодание. Температура воздуха понизится в некоторых местах до минус 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.- До конца каникул погода комфортная, зимняя, в мягком варианте. 8 января ожидается небольшое даже потепление: температура -2 -4 градуса. На следующий день, 9 января около -6-8 градусов, - рассказал метеоролог.Также Вильфанд отметил, что такое резкое похолодание в стране и эти температуры считаются выше нормы.- Значительное понижение температуры воздуха прогнозируется уже 11 января - ночью -11-16 градусов, днем -8-13 градусов. Понижение температуры затронет всю Европейскую часть страны, - уточнил синоптик.