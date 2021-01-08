Терпеть боль в колющей или ноющей форме моет быть опасно, а промедление с обращением к врачу грозит привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский.Эксперт также пояснил, на какую именно боль стоит обратить внимание и вызвать \\"скорую\\". По его словам, во время новогодних праздников у людей часто болит живот, однако не всегда причиной тому становится еда.Неопрятные болезненные ощущения в этой области могут свидетельствовать о проблемах желчевыделительной системы и сигнализировать о панкреатите или холецистите, рассказал специалист в беседе с \\"Пятым каналом.\\"