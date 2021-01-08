Власти Амстердама намерены запретить продажу легких наркотиков приезжающим в город туристам. Предполагается, что в кофешопы, где обычно продают марихуану, будут пускать только граждан Нидерландов. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает издание Nos.nl.За последние несколько лет число таких кофешопов на территории Амстердама уменьшилось с 283 до 166, однако спрос на легкие наркотики среди туристов значительно вырос.Глава города Фемке Халсема сообщила, что соответствующее решение власти столицы могут принять уже завтра, однако сперва будет вестись обсуждение в мэрии и с представителями бизнеса. Мэр считает, что существует большой риск выхода торговли на улице.- Изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление туристов о нашем городе. Нам нужны иностранные путешественники, которые приезжают сюда ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те, кто просто хочет гулять пьяными, - объяснила Фемке Халсема.Напомним, накануне ООН решила исключить марихуану из списка опасных наркотиков. Медицинский каннабис находился в этом перечне в одном ряду с героином, кокаином и прочими психотропными веществами с 1961 года.