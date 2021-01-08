Угроза повторного схода лавины существует в районе ЧП на горнолыжном курорте в Норильске. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил источник агентства ТАСС.В настоящее время на место ЧП направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель». Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров.Как сообщал сайт kp.ru, сегодня вечером в Красноярском крае в районе Талнах города Норильска на горнолыжной базе «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков. В одном из них до сих пор могут находиться люди. В этом домике отдыхала семья с детьми, сейчас информация по этому поводу уточняется.Данные горнолыжный комплекс существует с 60-х годов прошлого века. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 метров с перепадов высот в 300 метров.ПО ТЕМЕНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа месте продолжают работать спасатели и добровольцы (подробности)