Во время пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара погибли по меньшей мере десять детейПламя вспыхнуло в ночь на субботу, 9 января. Задымление заметила одна из медсестер в отделении патологии. О произошедшем сразу сообщили в администрацию больницы и вызвали пожарных.Как передает агентство ANI, главный врача медучреждения Прамода Хандата сообщил, что в момент пожара в отделении находились 17 новорожденных. В возникшем огне погибли десять детей, удалось спасти семерых.Напомним, в декабре страшный пожар в Башкирии унес жизни одиннадцати человек. Огонь охватил старое здание 1960-х годов постройки. В момент возгорания в доме находилось 16 человек. Самостоятельно выбраться из горящего здания до прибытия пожарных удалось только четверым из них, позже стало известно еще об одном спасшемся