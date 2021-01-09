Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на текущий год. Согласно документу, величина прожиточного минимума на 2021 год установлена в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля для пенсионеров - 10 022 рубля, для детей - 11 303 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля.Согласно представленной информации, прожиточный минимум в текущем году установлен на год, а не на один квартал.Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и запрете снижать его величину. После чего стало известно, с января в России вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Согласно новым правилам, МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать исходя медианной зарплаты, а не из стоимости потребительской корзины (минимального набора продуктов и прочих товаров первой необходимости), как было ранее.