Драка актера из «Интернов» Сергея Попова с художественным руководителем «Театрального особняка» Леонидом Красновым закончилась вызовом полицейских. Небольшой спор о профессиональных заслугах, который быстро перерос с серьезный конфликт и реальную стычку, произошел в ночь с пятницы на субботу, пишет сайт mk.ru 9 января.- Сергей хвастался якобы большими продюсерскими заслугами в кино. Я спросил, в чем они заключаются, но он внезапно начал махать руками перед моим лицом. Я сказал, что мне придется встать и наказать его. Собственно, встал и наказал, - рассказал Леонид Краснов.Худрук сообщил, что у актера едва ли могли быть серьезные повреждения после небольшой драки, однако Попов все-таки вызвал полицию. По данным издания, артист также обратился за помощью медиков.- Он решил таким образом приобрести известность, которой сейчас него нет. Полагаю, его просто обидел тон разговора, и он решил выжать из ситуации все возможное, - предположил режиссер.Леонид Краснов добавил, что не намерен окончательно разрывать с актером дружеские отношения, несмотря на эту стычку. Сергей Попов драку пока что не прокомментировал.