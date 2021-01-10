Алжир первым из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в воскресенье, 10 января, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.- Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало вакцину 10 января, - говорится в заявлении.Как ранее сообщал сайт kp.ru, первые консультации со специалистами Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайной ситуации российского препарата от COVID-19 «Спутник V» начнутся в конце января этого года.«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная российским центром имени Гамалеи. Исследования препарата подтвердили его эффективность на уровне 91,4%, эффективность против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.