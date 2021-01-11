Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, как россияне могут накопить и преумножить свои сбережения.\\"Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США\\", — сказала она в интервью РИА Новости.Она отметила также - у любой валюты есть свои \\"черные полосы\\", что показала ситуация с коронавирусом. При этом Скрыль советует вкладываться в недвижимость, так как это не только выгодно, но еще позволит улучшить свое жилищное положение.\\"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке\\".Она подчеркнула, что инвестиции в ПИФы, в отличие от депозитов, не защищены государственной системой страхования вкладов. Но у данного вида вложений есть выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе в будущем.