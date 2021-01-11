Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах увеличения выпуска доз вакцины \\"Спутник V\\".\\"Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц\\", – цитирует слова Гинцбурга РИА Новости.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что более полутора миллиона человек уже вакцинированы препаратом \\"Спутник V\\".Напомним, что летом 2020 года ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Согласно указу президента от 2 декабря в Москве открыты 70 прививочных пунктов, для всех, кто желает сделать прививку от коронавируса новым препаратом. на прием одного пациента врачи тратят не менее одного часа. Зарегистрироваться на укол можно на портале mos.ru.