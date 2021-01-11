Фотографии нового вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис для обложки журнала Vogue вызвали споры и критику среди пользователей социальной сети Instagram.На страницах популярного американского журнала о моде опубликовали два снимка политика. На одном из них Камала Харрис позирует в темном пиджаке, джинсах и кедах, а на втором в деловом брючном костюме и белой блузке. Один из этих кадров в феврале этого года появится на обложке номера Vogue.Пользователи сети раскритиковали оба снимка. Основная часть претензий касалась образа нового американского вице-президента, а также качества самих фото. Один из пользователей выразил негодование тем, что из-за освещения кожа Харрис получилась на кадрах заметно светлее, и обвинил издание в «обелении» первой темнокожей женщины на посту вице-президента.- Это позор. Я так фотографировался в девятом классе, это просто ужасно, - написал другой пользователей Instagram. Комментаторы предположили также, что после таких снимков кого-то из журнала точно уволят.Многие пользователи отметили, что подобные неудачные кадры являются оскорбительными для политика, считающейся самой влиятельной женщиной в Соединенных Штатах, а также заявили, что не хотят видеть таких фото на обложке известного издания.В интервью телеканалу CBS представители Vogue объяснили, что неформатные фотографии «отражают подлинную натуру» Камалы Харрис.