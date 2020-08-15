Камала Харрис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из самых драматичных и непредсказуемых моментов предвыборной гонки в США является объявление претендента на пост вице-президента.

От действующего главы государства обычно никто сюрпризов не ожидает: он оставляет на посту вице-президента того, кто дошел с ним до окончания первого срока в Белом доме. Судя по всему, Дональд Трамп тоже не намерен нарушать эту традицию, и сохранит, в случае победы, вице-президентский пост за Майком Пенсом.

БИОГРАФИЯ КАМАЛЫ ХАРРИС: ЧТО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЕ США

А вот соперник Трампа, сам в прошлом вице-президент, Джо Байден, долго тянул интригу. Но, наконец, объявил, что к финалу предвыборной гонки с ним пойдет сенатор Камала Харрис. Именно она, в случае победы демократов, станет новым вице-президентом США.

Вице-президент, с одной стороны, - второе по важности должностное лицо в США. С другой, у него не так уж и много полномочий. Его основная конституционная функция – замена президента в случае его смерти, ухода в отставку или отрешения от должности. За всю историю США эту должность занимало 48 человек. Из них восемь стали президентами из-за смерти предшественников. Тема почтенного возраста Байдена в в среде американских демократов – не тема для дискуссий, равно как и шансы Харрис занять его место после переезда в Белый дом…

Полномасштабной интриги у Байдена не получилось, и в этом не его вина: текущая ситуация в Америке требовала от него четких критериев отбора по цвету кожи и полу кандидата. Это должна была быть чернокожая женщина.

В начале лета Байден сказал, что в его предварительном списке 11 кандидатов, из них 4 афроамериканки.

Кроме Камалы Харрис в нем, наверняка, были члены Конгресса Вэл Демингс и Карен Басс, бывшая советница президента Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс. Ходили слухи, что даже бывшая первая леди Мишель Обама также готова рассмотреть предложение Байдена, но свой выбор кандидат от Демократической партии США остановил на Харрис, которая узнала о своей номинации за полтора часа до официального сообщения.

Камала Харрис родилась в калифорнийском Окленде в 1964 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦВЕТОК С МНОЖЕСТВОМ КОРНЕЙ

Камала – на хинди означает «цветок лотоса». Такое имя девочке дала мать, перебравшаяся в США из Индии. Камала Харрис родилась в калифорнийском Окленде в 1964 году. Ее мать, Шамала Гопалан-Харрис преподавала в университете, была специалистом по лечению рака груди. С отцом девочки – выходцем с Ямайки она разошлась, когда той было 5 лет. Дональд Харрис был профессором Стэнфордского университета.

Мать привила двум своим дочерям уважением к индийским корням, но в семье все же куда более популярной была афроамериканская культура. Видимо, сказалось участие Шамалы в правозащитных мероприятиях афроамериканской общины, в которых она всегда принимала участие.

- Моя мать хорошо понимала, что воспитывает чернокожих дочек. Она знала, что наша новая родина воспринимает меня и мою сестру Майю как черных девочек, и она делала все, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми чернокожими женщинами, - написала в автобиографической книге Харрис.

Школьные учителя и одноклассники отмечали, что у Камалы - гигантский интеллектуальный потенциал. Питая тягу к образованию, в 1986 Харрис закончила бакалавриат в Говардском университете Вашингтона сразу по двум специальностям - политологии и экономике. Потом получила докторскую степень в области юриспруденции в Калифорнийском университете. Подающего надежды юриста сразу приняли на должность ассистента, а чуть позже и помощника прокурора.

ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ

В 2002 году Харрис решила стать прокурором Сан-Франциско (должность эта в Америке выборная). К тому времени она уже водила дружбу с Бо Байденом, сыном Джо Байдена, а также с Нэнси Пелоси. Ныне покойный Бо Байден был генеральным прокурором штата Дэлавер, а нынешний спикер Конгресса Нэнси Пелоси – видным деятелем Демократической партии.

Поговаривают, что в Сан-Франциско Камала привела любовь: якобы долгое время она крутила роман с тогдашним мэром города Вилли Брауном, который оказывал ей всевозможную поддержку.

Харрис выиграла эти выборы, став первым чернокожим окружным прокурором в США. А еще через 4 года амбициозная Камала при открытой поддержке подруги Нэнси стала генпрокурором всей Калифорнии. Работая на этой должности, она посвятила немало времени проблемам патронажных семей, ювенальной юстиции и защите прав сексуальных меньшинств.

В громкие скандалы Харрис не попадала. Она - образцовая жена и мать, которая помогает супругу воспитывать его сына и дочку от первого брака. По касательной госпожу прокурора чуть было не задел лишь единственный инцидент, когда ее помощника обвинили в сексуальных домогательствах к подчиненным. Но ту историю удалось замять.

Победа новой звезды Демократической партии по имени Камала на выборах в Сенат в 2016 году никого не удивила. На этой должности теперь уже политик Харрис приступила к ярой критике Дональда Трампа. Она принимала участие во всех скандальных акциях, направленных против него, была активной сторонницей его импичмента.

Недолго думая, в прошлом году они и сама решила замахнуться на президентское кресло и начала активную предвыборную кампанию. Ее главным конкурентом в стане демократов был... Джо Байден. Ему она тогда припомнила все – от обвинений в расизме до сексуальных домогательств.

Особой поддержки в рядах избирателей Харрис не нашла, и в начале этого годя сняла свою кандидатуру. С Байденом пришлось не только помириться, но и официально поддержать его кандидатуру. Теперь, находясь в тандеме, они оба уверены, что смогут принести демократам голоса всех афроамериканцев, а заодно и немногочисленных иммигрантов из Индии.

Камала Харрис с мужем Дугласов Эмхофом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Узнав о своем выдвижении на пост вице-президента, Харрис написала в своем Твиттере:

- Джо Байден может объединить американский народ, потому что он провел свою жизнь в борьбе за нас. И как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам.

Харрис стала первой в истории США чернокожей женщиной и одновременно американкой южноазиатского происхождения, которая баллотируется на финальной стадии президентских выборов.

Предвыборный штаб Трампа оперативно выпустил 30-секундный ролик, обличающий демократического кандидата в вице-президенты. В нем Харрис представили оголтелой социалисткой, да еще и упрекнули ее в неискренности.

«Сонный Джо и фальшивая Камала - идеальная пара, но не для Америки», - такое предостережение звучит в ролике, намекая на то, что 77-летний Байден рискует стать самым пожилым президентом в истории США. В чем же неискренность Харрис? Да в том, что она якобы только и дожидается того, чтобы переступить через хладный труп своего напарника.

- Скрывающийся (в период эпидемии COVID-19 Байден почти не покидает свой дом – Прим.ред.), ослабленный и бессвязный Джо Байден выбрал не просто кандидата в вице-президенты, он выбрал человека, который в действительности будет руководить страной следующие четыре года, если ему каким-то образом удастся одержать победу, - заявила председатель Национального комитет Республиканской партии Ронна Макданиэл.

Но сторонников у новоявленной пары Байден-Харрис немало. Среди них - звезда Голливуда Шэрон Стоун, певица Тейлор Свифт.

- Она уже доказала, что является невероятным лидером. И я знаю, что она будет сильным партнером для Джо Байдена, - заявила Хилари Клинтон.

- Теперь у Джо есть идеальный партнер, который поможет ему справиться с реальными проблемами, стоящими перед Америкой прямо сейчас и в предстоящие годы. - написал в своем Твиттере Барак Обама.

Камала Харрис известная своей русофобией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РУСОФОБКА

Камала Харрис известная своей русофобией. Она не раз заявляла, что «Россия – противник США». И не выбирала слов, цинично насмехаясь над желанием Трампа побывать на Параде Победы в Москве.

В декабре 2017 года вместе с группой сенаторов-демократов она разработала законопроект в сфере кибербезопасности, который предполагал борьбу с возможным виртуальным вмешательством Москвы в президентские выборы 2020 года. Она и сегодня убеждена в причастности России к победе Трампа, уверяя всех, что «русские непременно решат вновь вмешаться во внутренние дела США».

А вот в экономическом плане Харрис, сама не подозревая того, может сыграть позитивную роль. Дело в том, что она активно выступает за запрет добычи американской сланцевой нефти с использованием особой технологии - фрекинга (гидравлического разрыва пласта земли). Если Харрис такой запрет пролоббирует, то цена российской нефти заметно вырастет.