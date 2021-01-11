Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за сильных морозов, которые спровоцировали проблемы с электроснабжением.- Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему \\"Транснефти\\", с 5.00 (по Москве) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, - сказано в заявлении пресс-секретаря советника президента российской трубопроводной монополии Игоря Демина.Отмечается также, что в начале января была неустойчивая погода и штормы в Новороссийске, а с 10 января погода в регионе наладилась. Порт войдёт в график в течение дня после окончания налива танкера класса Suezmax. Налив продолжался с 9 по 10 января, передаёт Интерфакс.За первые дни января сдаче нефти в систему препятствовали 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири, однако все они незначительны, их компенсируют в течение месяца, уточнил пресс-секретарь \\"Транснефти\\".