Российские туристы стали свидетелями очень неприятной истории. Во время прогулки в Дубае они наткнулись на место, где сливались нечистоты. Происходило это рядом с пляжем, а вода стекала в залив.Увиденное вызвало множество вопросов, так как курорт считается дорогим и подобное сложно себе представить. Но администрация отеля, где по всей видимости произошла утечка, отказалась комментировать происходящее.На кадрах, записанных россиянином, отчетливо видно, что в море льются потоки грязной жидкости.- Что-то льется в море. Пахнет отвратительно. Буквально в 100 метрах от пляжа, где дети купаются, - комментирует видео турист.На вопрос «Что это за вода? Почему ее сливают прямо в море» работники предпочитают не отвечать.Кадры сняты на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai, сообщает NEWS.ru.Отдыхающие особенно взволнованы, так как сегодня гигиене и мерам предосторожности уделяется особое внимание. Из-за коронавируса все стараются быть максимально осторожны, а в данном случае нарушаются все возможные меры предосторожности.