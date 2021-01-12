В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 января в жилом доме произошел крупный пожар. В результате ЧП погибли восемь человек погибли- Восемь человек погибли во время пожара. Возгорание произошло в квартире на втором девятиэтажного жилого дома на улице Рассветной, 7. Среди жертв ребёнок, девочка 7 лет, - сообщили в региональном МЧС.Прибывшие на место пожарные расчеты экстренно эвакуировали из многоэтажки 90 человек, среди которых девять детей.- С помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Из-за мороза на улице эвакуированных жителей разместили в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России, - уточнили в ведомстве.Специалисты отмечают, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, пожарным удалось предотвратить распространение огня за пределы квартиры.- В тушении пожара задействованы девять единиц спецтехники, а также 30 человек личного состава. На место ЧП прибыл начальник Главного управления МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, - рассказали в МЧС.