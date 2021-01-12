Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных морозах, ожидающих несколько регионов России. В центре европейской части страны будет наблюдаться нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал.\\"Этот процесс уже начался. Температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы\\", - сообщил синоптик РИА Новости.По его словам, в Москве 25-градусные морозы возможны в середине недели, которые продержатся вплоть до 17 января.\\"Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода\\", - пошутил Вильфанд.Он рассказал, что в данный период на юге Западной Сибири сейчас температура доходит до минус 35-40 градусов.\\"В 21 веке нечто похожее было, пожалуй, лишь в 2006-м году\\", - добавил синоптик.Он предупредил и о том, что понижение температур также будет сопровождаться сильными осадками и ураганным ветром.