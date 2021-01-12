В Великобритании учёные Кембриджского университета раскрыли главные генетические изменения, которые спровоцировали возникновение коронавируса SARS-CoV-2. Статья с деталями исследования, проведённого учёными Стейси Хьюман и Назией Такур, опубликована на сайте Phys.org.Найденные учёными гены оказались схожими с теми, что производил вирус SARS-CoV, спровоцировавший эпидемию в 2003 году. Эти гены помогли вирусу распространиться от летучих мышей к человеку. Учёные считают, что существует общий механизм, который делает всю эту группу вирусов склонной к мутациям и помогает распространяться на новых хозяев.Специалисты также изучили коронавирус RaTG13, который схож с SARS-CoV-2 на 96%. Они поменяли местами области S-белка (белок-\\"шип\\"), который связывает вирус, и клеточные рецепторы человека ACE2. Выяснилось, что S-белки вируса SARS-CoV-2 не могут связываться с ACE2, хотя \\"шипы\\" RaTG13 связались с областями SARS-CoV-2 без затруднений.Учёные полагают, что S-белок SARS-CoV-2 менялся исторически, и эти изменения могли стать главным фактором преодоления вирусом видового барьера.