В декабре 2020 года и за новогодние праздники российские спортсмены успешно приняли участие в 15 крупнейших международных соревнованиях, где собрали богатый урожай медалей высшего достоинства.«Наши спортсмены позитивно начали новый год, - отметил вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко. - На международных соревнованиях уже выиграли 46 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. К примеру, по итогам Кубка мира по лыжным гонкам «Тур де Ски» в Швейцарии, Италии, наша сборная завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей».Кроме того, призовые места российские спортсмены заняли и на чемпионатах Европы по бобслею в Германии, санному спорту в Латвии. Завоевали Кубки мира по горнолыжному спорту в Хорватии, Австрии, Швейцарии, прыжки на лыжах с трамплина и других соревнованиях. Эксперты отмечают, что российские спортсмены показывают хорошую подготовку, несмотря на непривычные условия тренировок, с которыми им пришлось столкнуться в прошлом году. Отлично выступила сборная и в международном онлайн-турнире по художественной гимнастике, по итогам которого завоевано 16 медалей, из них 10 – золотые.«До конца января пройдет ещё ряд международных соревнований по лыжным гонкам, санному и конькобежному спорту, пожелаем нашим спортсменам успехов!», - сообщил Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер также рассказал, что в этом году продолжится работа по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу UEFA, который был перенесен из-за пандемии с 2020 на 2021 год.