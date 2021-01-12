В Госдуму РФ внесен новый законопроект, предусматривающий компенсацию человеку, который был незаконно задержан на 48 часов.Согласно Гражданскому кодексу, гражданин вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб, если он был незаконно осужден, привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу или арестован за административное правонарушение со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако депутат депутат фракции \\"Единая Россия\\" Натальей Костенко считает, что в Гражданском кодексе приведён слишком закрытый перечень оснований для выплаты компенсации и него попали не все возможные действия госорганов.Автор проекта пояснила, что даже незначительное пребывание в неволе, не имеющее под собой оснований, наносят человеку моральный вред и вмешательство в личную свободу гражданина, за которое требуется компенсация.Также законопроектом предлагается включить прямое указание на такие меры, как административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого, передает \\"Парламентская газета\\".Законопроект расширяет действие двух статей Гражданского кодекса — о возмещении материального и морального вреда. В случае принятия законопроекта государство обязано будет выплатить гражданину убытки. Объем компенсации будет определять суд.\\"Это будет зависеть от нанесенного ущерба, например, сколько человек потерял в зарплате\\", - сказала Костенко.По ее словам инициатива уже получила положительный отзыв и Минюст в целом поддержал законопроект.