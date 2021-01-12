В сети набирает популярность очередной забавный ролик. На кадрах видно, как мужчина передвигается по бассейну с прозрачными стенками, изображая краба. Но из-за искажения воды и определенного ракурса получился довольно необычный эффект: его части тела сильно отделились друг от друга. Создается впечатление, что мужчина ходит без головы, которая плавает где-то неподалеку.Но стоило оператору поменять ракурс, как все быстро встало на свои места. Забавное видео появилось в TikTok в середине января, его выложил пользователь под ником themicahwallace. Ролик вмиг стало вирусным и разлетелся по сети.Многие пользователи в комментариях поразились оптической иллюзии. Но некоторые не нашли в этом ничего необычного и написали, что и в повседневной жизни часто сталкиваются с преломлением света.