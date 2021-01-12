Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Соответствующие решение принято из-за «нарушения прав уйгуров». Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в ходе выступления в британском парламенте.По его словам, предложенные меры предполагают, что с Великобританией не смогут вести бизнес компании из Синьцзян-Уйгурского автономного района, использующие труд уйгуров. Кроме того, планируется ужесточить контроль экспорта из указанного региона, а также запретить правительственные контракты с компаниями, не соблюдающими правила закупок.«Этот пакет поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор, намеренно или непреднамеренно, не извлекают выгоду из нарушений прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне», - заявил глава МИД Британии.Ранее Британия, и ряд стран, обвинили Китай в притеснении уйгуров и других мусульманских групп, в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Пекин отверг все обвинения, призвав не вмешиваться во внутренние дела страны.