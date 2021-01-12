Яндекс договорился с партнёрами о трансляциях сезона НХЛ 2020/21. Начиная с 14 января болельщики смогут смотреть матчи на Яндексе, в видеосервисе Wink и на канале Матч ТВ.Зрители, имеющие подписку на Яндекс.Плюс и подписчики Wink получат шанс посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы. Матч ТВ же будет показывать отдельные игры.Те, у кого нет подписки, тем не менее, смогут бесплатно смотреть ежедневные обзоры, а также некоторые ключевые матчи. Например, 17 января болельщики увидят противостояние звёзд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче «Питтсбург» – «Вашингтон».Напомним, новый сезон НХЛ стартует 13 января первый матч состоится в 1:30 14 января по московскому времени). Трансляции игр будут доступны в Яндекс.Эфире и на Яндекс.Видео. А самые яркие моменты матчей можно будет найти еще и в Яндекс.Дзене.- Благодаря партнёрству с Яндексом часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире „Матч ТВ“, а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала, - рассказывает Александр Вайнштейн, заместитель генерального директора «Матч ТВ».