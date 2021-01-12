Россия осталась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам прошлого года. Об этом говорится информации по объёмам международной торговли за 2020 год, обнародованной Государственная таможенная служба Украины в Facebook.Согласно представленной информации, тройку ведущих импортёров Украины возглавил Китай, который ввёз товаров на 8,3 млрд долларов. Второе место заняла Германия (5,1 млрд долларов). Россия замкнула тройку лидеров (4,6 млрд долларов).Основным экспортёром для незалежной также стал Китай, который закупил товаров на 7,1 млрд долларов. Следом идут Польша (3,3 млрд долларов), и Россия (2,7 млрд долларов).Основу украинского импорта в 2020 году составляли нефть и нефтепродукты, минеральное топливо, а также машины, механические устройства и оборудование. Экспорт состоял из зерновых культур, жир и масел животного и растительного происхождения, чёрных металлов.