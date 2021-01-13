В организме каких пациентов может мутировать коронавирус, рассказал в беседе с kp.ru профессор Центра наук о жизни Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин.Он пояснил, что «любой вирус неизбежно все время накапливает мутации, это заложено в его биологической природе», причем «каждый раз, когда вирус сам себя воспроизводит, он может случайно сделать это с ошибкой».«Это и будет мутация – то есть, изменение текста его генетического материала. В нормальных условиях для коронавируса это происходит приблизительно раз в две недели, то есть даже немного реже, чем он передается от одного человека к другому», - уточнил ученый.По словам профессора, «в ситуации, когда вирус остается в одном и том же организме долго, он успевает накопить много изменений».«Но вдобавок к этому мы видим, что если иммунитет подавлен – то мутации копятся быстрее. Почему именно быстрее – пока не совсем понятно», - добавил Георгий Базыкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).