В среду утром пресс-служба МЧС по Московской области сообщила, что в детской больнице Подольска произошло задымление. Спасатели эвакуировали 36 детей, семь матерей и 11 человек персонала. Информации о пострадавших нет.\\"В детской соматической больнице Подольска по улице Кирова, дом 38 сработала АПС, по прибытию на место пожарных подразделений обнаружено задымление на первом этаже. В 4.11 - локализация на площади один квадратный метр, в 4.14 ликвидация открытого горения, в 4.43 - полная ликвидация\\", - сказано в сообщении спасателей.Днем ранее на юго-востоке страны в гостиничном хостеле произошло возгорание. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали около 15 человек. Двое из них надышались дымом. Пожар произошел на площади пять квадратных метров, его причиной стали личные вещи.