В Госдуме придумали два способа, как избавить россиян от долгов. Суммы задолженностей перед банками стабильно растут и существует угроза, что многие не справятся с долговой нагрузкой.Применение кредитной амнистии, которая по сути является разовой процедурой, не поможет. Такое заключение сделала заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она уверена, что нужен универсальный подход.Пока же объем долга продолжает расти, свой негативный вклад внесла пандемия. Часть россиян лишились работы, у многих снизились доходы и стало проблематично исполнять взятые на себя обязательства.- Мы предлагаем два пути решения проблемы роста кредитных долгов: во-первых, необходимо установить обязательную процедуру реструктуризации кредитной задолженности, - отметила в беседе с NEWS.ru парламентарий.Сегодня реструктуризация является добровольным решением банка. В Госдуме предлагают изменить этот пункт и прописать случаи, когда банки обязаны будут проводить данную процедуру: в случае потери работы клиентом, снижении дохода и так далее.Если же долги с человека взыскивают в судебном порядке, а половина дохода удерживается приставами, то у человека должны оставаться средства в размере прожиточного минимума.- Если человеку будут гарантировано оставлять прожиточный минимум, то банки и МФО более ответственно подойдут к кредитованию. Будет учитываться реальный доход человека, с которого в последствии может принудительно взыскиваться долг, - заключила депутат.Сейчас данные предложения находятся на рассмотрении в Госдуме. Если они будут поддержаны, то поправки внесут в действующее законодательство.На октябрь 2020 года сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла исторического максимума и составила 9,11,8 млрд рублей. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 798 млрд рублей.Кстати, банки не поддерживают кредитную амнистию. По словам представителей сферы, возникнет вопрос: кто компенсирует потерянные средства. Если деньги будут найдены в бюджете - это один вопрос, а если решать вопросы с долгами предстоит самим банкам, то многие кредитные учреждения рискуют столкнуться с финансовыми сложностями, сообщает телеканал \\"360\\".