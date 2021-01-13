Победить коронавирусную инфекцию в мире не удается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. При этом российский лидер указал на некоторое снижение по коронавирусу в России, но подчеркнул, что успокаиваться нельзя«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь», - заявил российский лидер в ходе совещания с правительством, отметив, что на данный момент также не удается предотвратить все негативные последствия, связанные с пандемией.Путин отметил, что правительство должно интересовать ситуация в России, где, по его словам, сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, однако успокаиваться рано.«Прежде всего нас интересует ситуация в России — мы видим некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», - подчеркнул глава государства.Российский лидер отметил, что все с тревогой следят за ситуацией с Великобританией, где обнаружили новый штамм коронавируса. Путин добавил, что приостановка авиасообщения с Соединённым королевством является временной мерой, которая зависит от эпидемиологической обстановки в этой стране.