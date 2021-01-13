Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане граждан РФ.\\"МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению\\", - передает РИА Новости слова Захаровой.Ранее в Южном Судане арестовали блогера Илью Варламова, его жену Любовь, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщил сам Варламов, записав видеообращение в своем Telegram-канале и разместив пост на своем сайте.Он рассказал, что на улице к ним подошел мужчина и сказал, что они нарушили правила охраны дикой природы. После чего группа россиян была арестована.Напомним, Илья Варламов является российским общественным деятелем, журналистом и предпринимателем. Он автор блога и видеоблога на сайте, которое позиционируется как авторское СМИ. Варламов является основателем рекламно-девелоперского агентства iCube и сооснователем фонда «Городские проекты».