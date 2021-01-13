В среду, 12 декабря, жители многих стран столкнулись со сбоями в работе Skype. Большинство проблем связаны с отправкой сообщения.Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 54 процентов пользователей Skype сообщают о проблемах с отправкой сообщения, 24 процента жалуются на проблемы в работе сайта, еще 20 процентов не могут войти программу.Наибольшее количество неполадок в работе Skype стали отмечать жители России, Белоруссии, Украине, Словакии, Польше, Чехии, Хорватии, Молдавии, Италии, Германии и других европейских странах.Последний раз неполадки в работе Skype пользователи отмечали 15 мая 2020 года.Напомним, накануне несколько сбоев происходило в работе Telegram. Дважды крупный сбой в работе мессенджера был отмечен 16 декабря. Проблемы у пользователей также возникали 4 января.