Транзит российского газа через Украину в 2020 году обрушился на 38 процентов и достиг минимума со времен СССР, составив 55,8 млрд кубометров. Об этом сообщил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, отметив, что это минимальный показатель за последние 30 лет.По его словам, в результате такой прокачки газотранспортная система незалежной оказалась загружена менее чем на 30 процентов. Тем не менее «Газпром» заплатил за транзит 65 миллиардов кубометров газа по условиям «качай или плати», прописанного в контракте.Макогон отметил, что транзит топлива может сократиться ещё на 15 млрд кубометров и лишить Киев части дохода. Он заявил, что угрозой для будущего транзита российского газа в Европу через Украину является не только трубопровод «Северный поток - 2» в Балтийском море, но и «Турецкий поток» в Черном море. По его словам, уже в текущем году «Турецкий поток - 2» может выйти на проектные режим работы, и по этому газопроводу Москва будет поставлять газ для Венгрии, Хорватии и Сербии, сообщает «Экономическая правда».