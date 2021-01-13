Датская инжиниринговая компания Ramboll покинула проект трубопровода «Северный поток-2».Как передает издание Politiken со ссылкой на источник, Rambоll не будет участвовать в завершении строительства трубопровода, опасаясь американских санкций. По данным издания, компании угрожали американские дипломаты и влиятельные сенаторы.В самой компании от комментариев отказались. В операторе проекта Nord Stream 2 AG также не дали комментария.Напомним, накануне региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии в ответ на американские санкции одобрил инициативу по созданию экологического фонда, который в числе прочего предполагает защитить интересы участников проекта «Северный поток-2».При этом накануне Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США сообщил, что Госдепартамент в январе предупредил ряд европейских компаний о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.