Москва не стремилась свести урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе исключительно к возвращению Баку семи районов региона, забывая о вопросе в отношении статуса данной территории. Такое заявление сделал сопредседатель со стороны России в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов, комментируя статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».«Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду, 13 января.Попов отметил, что под предложениями Москвы в статье премьер-министра Армении, вероятно, имеется в виду план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Дипломат заявил, что в основе документа лежат базовые принципы, среди которых возвращение Баку пяти районов Карабаха на первом этапе, и двух - на втором этапе, в увязке с определением статуса региона. Он также подчеркнул, что среди отражающих интересы Еревана элементов первого этапа было признание за Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности населения, открытие границ, снятие блокады, принятие обязательств о неприменении силы.Напомним, накануне в Москве прошла трёхсторонняя встреча с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщил российский лидер, по итогам было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха.