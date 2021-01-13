На Украине принято решении о снижение цен на газ для населения страны на 30 процентов, ниже рыночного уровня. Такое заявление сделали в офисе украинского президента Владимира Зеленского«На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение суммы в платёжках более чем на 30 процентов», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой на официальном сайте главы незалежной.Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отметил, что это принятое решение начнёт действовать с февраля.Напомним, с начала года на Украине в полтора раза увеличились тарифы на свет и тепло. Плата за газ выросла на 14 процентов. На фоне такого изменения цен в жители ряда украинских областей вышли на акции протеста. Так, в Харьковской и Полтавской областях сотни людей перекрывали трассы с требованиями остановить рост стоимости коммунальных услуг.