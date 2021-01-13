Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел канал в мессенджере Telegram на русском языке.В описании канала netaniahurus отмечено, что это официальный канал израильского премьера. Советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман подтвердил данную информацию, и напомнил, что у премьера уже есть русскоязычная страница в Facebook.«Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков», - сообщил советник НетаньяхуГендельман отметил, что премьер-министр Израиля решил завести канал в Telegram, поскольку данная площадка стала очень популярной среди пользователей.Напомним, днем ранее канал в Telegram завёл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первым делом запостил котика.Как писал сайт kp.ru, накануне основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние трое суток в мессенджере зарегистрировались 25 миллионов новых пользователей.