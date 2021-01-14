Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя случай с повторным заражением коронавирусом в Великобритании в беседе с kp.ru, объяснил опасность британской мутации вируса. Напомним, вылечившийся от COVID-19 еще в первую волну пандемии пожилой пациент с высоким уровнем антител повторно заразился коронавирусом, но в этот раз – уже новым штаммом.«Важный момент – повторное заражение пациента именно новым, «британским» штаммом коронавируса. На самом деле, мы до сих пор точно не знаем, насколько незнакомым выглядит этот вариант вируса для иммунитета, если человек ранее переболел из-за другого штамма. Все-таки «британская» мутация затрагивает тот самый RBD-домен, очень важный участок, что может мешать полноценному распознаванию вируса иммунной системой», - пояснил эксперт.Он отметил, что скорее всего, «для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом».«Но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя», - добавил иммунолог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).