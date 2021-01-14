Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, чем отличается так называемый «ковидный кашель», который появляется при заражении коронавирусом, от кашля курильщика, мучающий курящих людей по утрам. Именно такая «привязка ко времени» и поможет различить эти два вида кашля.«При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня», - пояснил доктор в интервью радио Sputnik.Кроме того, по его словам, сухой кашель больного COVID-19 человека имеет особые звуковые оттенки, которые может уловить специалист.«И голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание», - отметил пульмонологОн уточнил, что на словах «передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно». При этом врач подчеркнул, что нельзя ставить диагноз только на слух, без тестов и анализов.«Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля», - подытожил Александр Карабиненко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).